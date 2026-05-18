Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» устранили возгорание сухой растительности в Орехово-Зуево

Днем в службу «112» поступило сообщение о том, что пустыре на улице 40 лет Октября загорелась сухая трава. Прибывшие на место специалисты установили, что огонь может перейти на гаражи и частные домовладения.

Общая площадь возгорания составила около 400 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали очаги горения, устранив угрозу распространения пламени.

«Пожарные напоминают, что поджигать сухую траву и мусор категорически запрещено. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреную погоду, и могут уничтожить не только растительность, но и постройки, а также стать причиной гибели людей и животных», — подчеркнул начальник 301-й ПСЧ Андрей Салин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к прохождению пожароопасного периода в регионе.