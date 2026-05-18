Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» устранили возгорание сухой растительности в Орехово-Зуево
Спасатели Подмосковья ликвидировали возгорание сухой травы в Орехово-Зуево
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали возгорание сухой растительности, которое произошло в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа.
Днем в службу «112» поступило сообщение о том, что пустыре на улице 40 лет Октября загорелась сухая трава. Прибывшие на место специалисты установили, что огонь может перейти на гаражи и частные домовладения.
Общая площадь возгорания составила около 400 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали очаги горения, устранив угрозу распространения пламени.
«Пожарные напоминают, что поджигать сухую траву и мусор категорически запрещено. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреную погоду, и могут уничтожить не только растительность, но и постройки, а также стать причиной гибели людей и животных», — подчеркнул начальник 301-й ПСЧ Андрей Салин.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к прохождению пожароопасного периода в регионе.