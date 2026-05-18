В Казахстане призвали бойкотировать бренд косметики из-за рекламы с Валей Карнавал

Известный блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнавал) оказалась в центре скандала в Казахстане, пишет Super.ru. Причиной стала ее участие в рекламной кампании местного бренда косметики. В социальных сетях развернулась волна хейта: пользователи критикуют не только блогера, но и сам бренд, призывая к бойкоту продукции.

Все началось со слухов о пренебрежительном отношении Карнавал к жителям соседней республики во время съемок рекламы. Информацию об этом распространил некий Антон Суворкин на одном из YouTube-каналов. Он утверждает, что Валя требовала убрать всех казахов со съемочной площадки. Более того, блогеру якобы не понравилось, что на площадке разговаривают на казахском языке.

В интернете казахстанские пользователи активно критикуют блогера и требуют от бренда разорвать с ней любые отношения. Представители компании уже выступили с заявлением, в котором отметили, что Валя не является официальным лицом бренда, а сотрудничество с ней было разовым, носило чисто рекламный характер и было связано с выходом марки на новые рынки.

Сама Карнавал также отреагировала на скандал: в соцсетях она опровергла все обвинения и назвала распространяемую информацию «ложью, клеветой и провокацией». Блогер заявила, что осталась под большим впечатлением от работы с командой из Казахстана и назвала всех людей, задействованных на съемках, доброжелательными и гостеприимными.

