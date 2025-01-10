Полиция Подмосковья задержала супружескую пару за мошенничество на 18 млн руб. в отношении маркетплейса

Сотрудники полиции региона задержали супругов, которые мошенническим путем похитили у маркетплейса свыше 18 млн руб. Об этом в своих соцсетях сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники воспользовались акцией, которую проводил маркетплейс, и действовали на протяжении пяти месяцев. В рамках акции ритейлер начислял пользователям бонусы за комментарии к покупкам. Накопленными баллами можно было оплатить часть стоимости товара.

Мошенники оформляли заказ, публиковали отзыв, после чего отменяли покупку. В общей сложности с разных аккаунтов и с использованием специального ПО они оставили примерно миллион комментариев.

Чтобы конвертировать накопленные бонусы в деньги, аферисты зарегистрировали фиктивный онлайн-магазин, где сами себе продавали товары по стоимости, в разы превышающей изначальную. Для оплаты они использовали накопленные бонусы. Маркетплейс компенсировал оплату денежными переводами на сумму, равную списанным бонусам.

Общий размер причиненного маркетплейсу ущерба составил более 18 млн руб. Представитель ритейлера обратился в правоохранительные органы. Мошенников задержали и изъяли различное оборудование, автомобиль премиум-класса, восемь миллионов рублей. На пару завели уголовное дело. Сейчас она под стражей.