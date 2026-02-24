Полиция разыскивает мужчину после взрыва автомобиля ГИБДД у Савеловского вокзала

Столичная полиция разыскивает неизвестного, причастного к взрыву служебного автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в Telegram.

По данным ведомства, инцидент произошел около 00:05 на площади Савеловского вокзала. Злоумышленник подошел к автомобилю Госавтоинспекции, который патрулировал территорию, после чего сработало неустановленное взрывное устройство. Мужчина скрылся с места происшествия.

В результате взрыва один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Сейчас сотрудники московской полиции совместно с коллегами из силовых структур устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут поиск преступника. Для этого задействованы комплексные силы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и оцениваются возможные пути перемещения злоумышленника.

Следственные органы продолжают работу на месте происшествия, чтобы определить причины взрыва и собрать доказательства, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что у станции Савеловская в Москве прогремел взрыв.