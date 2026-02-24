У станции Савеловская в Москве прогремел взрыв

В Москве в районе Савеловской зафиксирован взрыв. Об этом сообщил Telegram -канал «Осторожно, новости».

По информации очевидцев, громкий хлопок прозвучал около полуночи. Предварительно сообщается о пострадавшем сотруднике дорожно-патрульной службы. Судя по опубликованным в сети кадрам, в результате инцидента получил повреждения служебный автомобиль полиции.

На месте происшествия работают экстренные службы, включая бригаду скорой медицинской помощи. Официальные комментарии от правоохранительных органов и городских властей на момент публикации отсутствуют.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области произошло обрушение в здании военной комендатуры.