Полиция Владимирской области задержала водителя после перестрелки

Во Владимирской области правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который, пытаясь уйти от погони, угрожал полицейским холодным оружием. Об этом инциденте сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 17 августа на трассе М-7 «Волга». Сотрудники полиции заметили автомобиль «Нива», совершавший странные маневры на дороге. Заметив патрульную машину, водитель резко изменил направление движения и попытался уйти от преследования, игнорируя требования об остановке и включенные сирены.

В процессе погони сотрудники дорожной полиции сделали несколько предупредительных выстрелов вверх и по шинам транспортного средства. В результате водитель потерял контроль над машиной, и она оказалась в кювете в населенном пункте Мелехово.

При задержании мужчина выхватил нож и начал угрожать сотрудникам правопорядка, после чего попытался убежать в лесной массив. Благодаря прибывшему подкреплению его удалось задержать.

После проверки стало известно, что задержанный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия или угроза применения насилия в отношении представителя власти).

