Секс и запретная мечта: о чем рассказала Мэрилин Монро за 24 часа до трагедии

В готовящемся к выпуску издании «Мэрилин: утраченные фотографии, последнее интервью» впервые будет полностью обнародована беседа голливудской актрисы Мэрилин Монро с редактором журнала Life Ричардом Мериманом. Об этом сообщает Variety.

Данное интервью вышло в печать 3 августа 1962 года. На следующий день 36-летняя актриса скончалась из-за передозировки барбитуратов. Как следует из ранее опубликованных фрагментов книги, в своем финальном разговоре с Мериманом Монро назвала себя секс-символом.

«Если и становиться символом чего-то, я бы предпочла, чтобы это был секс, а не какие-то другие вещи, у которых есть свои символы. Я думаю, что сексуальность привлекательна только тогда, когда она естественна и спонтанна», — поделилась она.

Кроме того, Монро призналась, что ей хотелось бы принять участие в съемках эротической сцены.

«Я всегда хотела попробовать и посмотреть, смогу ли я это сделать. По счастью, мы все рождены сексуальными существами. Жаль, что многие презирают и подавляют в себе этот природный дар. Потому что искусство, настоящее искусство, исходит именно из этого», — рассуждала звезда.

Ранее сообщалось о том, что Шеннон Элизабет ушла на OnlyFans из-за желания контроля.