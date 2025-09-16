В Новосибирске задержали женщину по подозрению в подрыве Транссиба по заданию Украины

Сотрудниками Федеральной службы безопасности была задержана женщина, которую подозревают в проведении взрыва на железной дороге в Забайкалье. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, слова его представителей привело РИА Новости.

Силовики считают, что женщина 1974 года рождения провела диверсию на железнодорожных путях в Забайкальском крае. Она получила с Украины инструкции, по которым изготовила взрывное устройство, затем заложила его на путях и произвела взрыв. Процесс диверсии она сняла для отчета перед кураторами.

«В городе Новосибирске задержана гражданка России, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб», — указали журналистам.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге удалось установить личность участника уличного убийства, произошедшего в 2013 году. Подозреваемый, которому на момент совершения преступления было 23 года, взят под стражу.