Полиция Владивостока обнаружила тело пятилетнего мальчика

После осмотра погибшего ребенка было установлено, что на нем есть несколько ножевых ранений. Судя по всему, мальчик скончался именно от этого.

«Предварительно установлено, что к гибели ребенка может быть причастна его мать 1978 года рождения», - заявила по этому поводу региональная прокуратура.

Эти слова привели РИА Новости. В отношении подозреваемой будет проведена психологическая экспертиза, которая установит ее вменяемость. Известно, что она уже наблюдалась у врачей из-за проблем с психикой. Также правоохранителям предстоит дать оценку действиям органов профилактики.