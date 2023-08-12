Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине приближается к критической точке и в ближайшее время ВСУ ожидает крах.

Российские войска успешно продвигаются вперед в Харьковской области, хотя о полномасштабном наступлении речи еще не идет.

В то же время украинские военные находятся в подавленном состоянии и целыми подразделениями сдаются в плен. Они возмущены плохим отношением к себе со стороны командиров и политикой руководства, которое бросает их на верную гибель.

Ранее сообщалось, что в Купянском районе Харьковской области администрация объявила обязательную эвакуацию населения из-за наступления российских войск.