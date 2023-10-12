Полковник Райснер: Россия начала на Украине свою вторую воздушную кампанию

Австрийский военный считает, что российская армия вновь приступила к выполнению своих стратегических задач, поскольку ракетные удары заметно участились, а в воздухе действует необычно большое количество беспилотников.

По мнению Маркуса Райснера, на Украине вновь должна грянуть буря. Она разразится, скорее всего, этой зимой. Анализ обстановки показывает, что ВС РФ заметно интенсифицировали полеты беспилотных летательных аппаратов, а также увеличили число ударов крылатыми ракетами.

«На данный момент мы уже наблюдаем значительное количество беспилотников типа "Герань" — чуть более 500 единиц», - указал он в интервью телеканалу N-TV.

Эксперт считает, что судя по надвигающимся признакам, зима будет крайне суровой для ВСУ. Россия показала, что она в состоянии вывести из строя украинскую ПВО. Судя по всему, это сейчас делается снова.