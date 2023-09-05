Польша намерена впечатлить весь мир суммой расходов на оборону

Польша собирается потратить в следующем году 137 млрд злотых ($33 млрд) на военные расходы, заявил президент страны Анджей Дуда.

Это более 4% ВВП Польши, в то время как страны НАТО договорились тратить на оборону не менее 2% ВВП.

По мнению польского президента, эта сумма «впечатлит весь мир». Польша намерена провести модернизацию армии сразу по многим направлениям.

Дуда отметил, что видит опасность для Польши «за восточными границами».