Польша собралась серьезно вложиться в разработку собственных беспилотников

Польские военные видят, как такое оружие зарекомендовало себя в украинском конфликте, и тоже захотели получить его в необходимом количестве.

Для поляков беспилотные летательные аппараты могут стать возможностью компенсировать превосходство России как в людях, так и в технике. Об этом заявил Веслав Кукула, командующий подразделениями территориальной обороны. Польское руководство министерства обороны внимательно отслеживает, каких успехов добились дроны на Украине.

«Каждый день мы анализируем, как они используются», - заверил он.

Кукула добавил, что особенно впечатляют результаты противодействия беспилотников артиллерии. Поэтому польские военные хотят разработать собственную конструкцию таких аппаратов, а также приобрести различные технологии для защиты от них.