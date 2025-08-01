Польша введет новые средства для борьбы с нелегальными мигрантами

Польская пограничная служба увеличила перечень специальных средств, применяемых в отношении нелегальных мигрантов. В соответствии с новыми правилами, против лиц, силой пытающихся проникнуть на территорию страны, разрешено использовать водяные пушки и антидроновое оружие. Указанные изменения вступили в законную силу во вторник, после их обнародования в официальном издании.