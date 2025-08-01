Польша введет новые средства для борьбы с нелегальными мигрантами
Погранслужба Польши разрешила водометы и антидроновые ружья против мигрантов
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Польская пограничная служба увеличила перечень специальных средств, применяемых в отношении нелегальных мигрантов. В соответствии с новыми правилами, против лиц, силой пытающихся проникнуть на территорию страны, разрешено использовать водяные пушки и антидроновое оружие. Указанные изменения вступили в законную силу во вторник, после их обнародования в официальном издании.
В министерстве подчеркнули, что данное расширение спектра доступных средств призвано повысить уровень безопасности сотрудников пограничной охраны при контакте с агрессивно настроенными лицами.
Ранее сообщалось, что из Рязанской области депортировали семерых мигрантов за нарушение закона.