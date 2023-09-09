Starlink стал западней для ВСУ, поскольку вооруженные силы целой страны зависят от одной коммерческой организации и человека, который ее возглавляет.

Петр Левандовский, офицер из Польши, прокомментировал известия о том, что Илон Маск когда-то сорвал атаку украинцев на российский флот, отключив свою систему спутниковой связи.

«Вооруженные силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании», - заявил он в беседе с порталом Onet.

По его мнению, ВСУ стали зависимыми в своих действиях от одного человека, который имеет свою позицию по поводу ведущихся боевых действий, а это недопустимо.