Полсотни спасателей тушили пожар в нежилом здании в подмосковных Мытищах

Пожар произошел в нежилом здании на 1-й Институтской улице в Мытищах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям накануне после двух часов дня. Спустя почти полтора часа была объявлена ликвидация открытого горения. Пожару присвоили второй ранг сложности, он был полностью потушен только к вечеру.

В главке уточнили, что в нежилом здании горела кровля. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. К тушению привлекали пятьдесят человек и семнадцать единиц техники.

В результате пожара никто из людей не пострадал.