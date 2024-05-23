Полтора килограмма мефедрона нашли у жителя Мытищ

Сотрудники полиции обнаружили полтора килограмма наркотиков в квартире жителя Мытищ. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Волковском шоссе был задержан житель Мытищ в возрасте 24 лет, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

При осмотре квартиры, которую арендовал мужчина, нашли полтора килограмма мефедрона. Наркотики были подготовлены к расфасовке. Задержанный рассказал, что был «закладчиком», за что получал деньги.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас злоумышленник находится под стражей.