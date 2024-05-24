Полуголую шестилетнюю девочку нашли в кустах в Химках

В кустах в подмосковных Химках обнаружили шестилетнюю девочку, которая была почти полностью раздета, передает Regions .

По информации издания, в отношении ребенка не было совершено противоправных действий. На прогулку несовершеннолетняя вышла самостоятельно. Из одежды на ней были только трусы.

В полиции журналистам рассказали, что девочка из-за особенностей развития может сама уйти из дома. Ребенок проживает с родителями, когда они обнаружили, что дочь пропала, то сразу забили тревогу.

Беглянку обследовали медики, следов насилия на теле не обнаружено.