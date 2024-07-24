Помог соседке: Житель Талдома помог полицейским задержать подозреваемого в разбойном нападении

Известно, что злоумышленник заранее запланировал совершить нападение на 66-летнюю женщину, проживающую в соседней квартире, с целью завладения ее денежными средствами. Под предлогом возврата ранее взятого кухонного предмета, он вошел к ней в квартиру и закрыл входную дверь. После этого мужчина напал на пенсионерку, нанес ей около 30 ударов ножом, причинив множественные колото-резанные раны, и похитил 5 тысяч рублей. В это время проживающий этажом выше гражданин услышал крики о помощи. Он подошел к квартире откуда доносились звуки, выбил дверь и вывел соседку в подъезд, а нападавшего заблокировал в помещении и сообщил о случившемся в полицию, а также вызвал медицинских работников для оказания помощи пострадавшей. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в территориальное подразделение. А женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.