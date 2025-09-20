После ЧП с погибшими в московской школе возбудили уголовное дело

По факту гибели двух человек в результате частичного обрушения конструкции в школе на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичный СК.

Следствие квалифицировало инцидент в школе на ул. Знаменская, где проводили реконструкцию, по ч. 3 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В настоящее время устанавливаются конкретные причины происшествия и круг лиц, причастных к нарушениям правил безопасности при проведении работ. Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательной базы и определение степени ответственности организаторов и исполнителей работ.

Напомним, 20 сентября в школе на востоке Москвы произошло частичное обрушение перекрытий. Двое рабочих, которые проводили ремонт в рамках реконструкции, погибли. Разбирать завалы завершили в тот же день спустя несколько часов.

Ранее стала известна вероятная причина частичного обрушения в школе столицы.