Раскрыта вероятная причина смертельного обрушения в московской школе
Нарушения при ремонте могли привести к обрушению в школе на востоке Москвы
Фото: [прокуратура Москвы]
В оперативных службах ТАСС сообщили возможную причину частичного обрушения в здании школы, расположенной на востоке Москвы.
Причиной частичного обрушения в столичной школе на улице Знаменская могло стать нарушение технологии проведения строительных работ. Известно, что в здании проводили реконструкцию. Именно в ходе ремонта могли допустить роковое нарушение.
Как отметил собеседник агентства, несмотря на основную версию, будут рассматриваться все возможные причины случившегося для проведения объективного расследования.
СК начал проверку о нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, решается вопрос об уголовном деле.
Напомним, частичное обрушение в школе произошло 20 сентября. Оно затронуло четыре этажа здания. Столичное МЧС подтвердило гибель двоих рабочих. Еще один человек мог оказаться под завалами.