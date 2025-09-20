Раскрыта вероятная причина смертельного обрушения в московской школе

В оперативных службах ТАСС сообщили возможную причину частичного обрушения в здании школы, расположенной на востоке Москвы.

Причиной частичного обрушения в столичной школе на улице Знаменская могло стать нарушение технологии проведения строительных работ. Известно, что в здании проводили реконструкцию. Именно в ходе ремонта могли допустить роковое нарушение.

Как отметил собеседник агентства, несмотря на основную версию, будут рассматриваться все возможные причины случившегося для проведения объективного расследования.

СК начал проверку о нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, решается вопрос об уголовном деле.

Напомним, частичное обрушение в школе произошло 20 сентября. Оно затронуло четыре этажа здания. Столичное МЧС подтвердило гибель двоих рабочих. Еще один человек мог оказаться под завалами.