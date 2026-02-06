После нападения на педагога проверка вскрыла полный провал безопасности в петербургской школе
В Петербурге оштрафовали замдиректора школы, где напали на учительницу
В Санкт-Петербурге суд вынес решение по делу о нарушениях в школе, где ранее произошло нападение ученика на педагога. К административной ответственности привлечен заместитель директора учебного заведения.
Как установила проверка, в учреждении были грубо нарушены требования к антитеррористической защищенности. Судом зафиксирован целый ряд недостатков: на калитке не работал магнитный замок, журнал обходов территории заполнялся формально, в школе отсутствовала охранная сигнализация, а система видеонаблюдения не вела запись в непрерывном режиме.
Объяснения ответственной
Представитель администрации школы частично признала вину. В суде она пояснила, что магнитный замок был отключен уже после инцидента с нападением для обеспечения беспрепятственного прохода сотрудников спецслужб. Также она сообщила, что учебное заведение ожидает финансирования для установки сигнализации и модернизации систем видеоконтроля.
Несмотря на эти объяснения, суд счел нарушения доказанными и назначил виновной должностной штраф в размере 30 тысяч рублей. Это решение подчеркивает повышенную ответственность руководителей образовательных учреждений за безопасность учащихся и персонала, особенно после резонансных происшествий.