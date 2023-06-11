После подрыва Каховской ГЭС сократилась соленость воды в Черном море

В Черном море резко уменьшилась соленость воды после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает « Лента.ру ».

Отмечается, что соленость упала почти в три раза. Кроме того, наблюдается повышенное количество железа, но превышает норму более чем в 3,5 раза.

Ранее завлабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов сообщал о вероятности риска загрязнения Черного моря на фоне разрушения этой гидроэлектростанции.