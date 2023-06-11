После подрыва Каховской ГЭС сократилась соленость воды в Черном море
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В Черном море резко уменьшилась соленость воды после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что соленость упала почти в три раза. Кроме того, наблюдается повышенное количество железа, но превышает норму более чем в 3,5 раза.
Ранее завлабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов сообщал о вероятности риска загрязнения Черного моря на фоне разрушения этой гидроэлектростанции.