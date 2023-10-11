После столкновения поездов в московском метро в больницы попали пять человек

На станции «Печатники» один поезд накатом врезался в другой. Несмотря на невысокую скорость движения, машинист и четыре пассажира попали в больницы.

Всем этим людям проводят дополнительное обследование, которое выясняет, какие именно травмы они получили. Травмированный машинист находится в состоянии средней тяжести, врачи уже заявили, что его жизни ничто не угрожает.

«У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

Из-за ЧП было остановлено движение по Люблинско-Дмитровской линии в одном направлении. В другую сторону поезда идут, но им приходится следовать с увеличенными интервалами движения.