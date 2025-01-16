После вмешательства военной прокуратуры участники СВО из Подмосковья получили удостоверения ветерана боевых действий
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42 военная прокуратура гарнизона восстановила права участников специальной военной операции.
Установлено, что командование воинской части не обеспечило своевременную выдачу ряду военнослужащих удостоверений ветерана боевых действий.
После внесения военным прокурором гарнизона представления в адрес командования нарушения законодательства устранены, документы оформлены и выданы.