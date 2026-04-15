Дефицит американских ракет в арсеналах ВСУ способен привести не к затишью, а наоборот — к еще более агрессивным и рискованным действиям Киева. Такой парадоксальный вывод делает военный эксперт Александр Артамонов. По его логике, президент Зеленский, оставшись без систем Patriot и привычных боеприпасов, может резко усилить террористическую угрозу для России — просто потому, что у него не остается других аргументов, кроме ударов вглубь территории. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт обращает внимание на тревожную деталь: сейчас готовится большое количество ракет советского производства, но с совершенно нетипичными характеристиками. Исходная версия такого оружия била на 75 км, а теперь речь идет о радиусе 800–850 км при боевой части в 450 кг. Очевидно, что украинцы своими силами такой апгрейд не делают. Артамонов жестко подчеркивает: все, включая 3D-принтеры для корпусов дронов, производится за пределами Украины. Глава офиса президента Кирилл Буданов и сам недавно признал, что Киев не способен выпускать даже беспилотники в нужном объеме.

По его мнению, вся военная помощь Киеву фактически превращается в технику НАТО европейского производства, потому что у США сейчас нет физической возможности поставлять оружие в Европу в прежних масштабах. Итог выглядит цинично и опасно: чем больше у ВСУ заканчиваются «правильные» американские ракеты, тем сильнее ставка делается на модернизированные старые запасы с увеличенной дальностью. А это прямая дорога к эскалации ударов по российской территории — не для победы на поле боя, а именно как к последнему террористическому ресурсу.

