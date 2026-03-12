Вечером 10 марта Брянск пережил одну из самых трагических атак за последнее время: удар ВСУ, нанесенный британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, унес жизни семерых мирных жителей, еще более 40 человек получили ранения. Однако, как отмечают эксперты, военная составляющая этого удара — лишь вершина айсберга, за которой скрывается сложная геополитическая интрига. По мнению политолога Вадима Мингалева, случившееся в Брянске — это не просто попытка запугать гражданское население или улучшить тактическое положение ВСУ, находящихся в тяжелой ситуации на фронте. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он выделил как минимум пять скрытых целей этой атаки. Во-первых, это очевидная провокация: Лондон и Киев пытаются вынудить Москву нанести массированный ответный удар по центрам принятия решений или гражданской инфраструктуре Украины, что неизбежно вызовет волну критики на Западе и подорвет любые попытки перейти к мирным переговорам. Во-вторых, удар вернул Украину в топ мировых новостей, отвлекая внимание от эскалации в Иране. В-третьих, это сигнал Вашингтону о том, что Киеву нужно срочно пополнять запасы оружия, которое сейчас перенаправляется на Ближний Восток.

По словам эксперта, самая же интригующая версия, которую озвучивают в МИД РФ и поддерживают ряд обозревателей, связана с внутриполитической борьбой на Западе. Активизация дипломатических усилий в формате Россия-США-Украина, о которой говорили в Вашингтоне, явно не устраивает Лондон и часть европейских элит. Удар по Брянску в этом контексте выглядит как попытка «ястребов» сорвать возможное перемирие, обострить конфликт и, что немаловажно, отвлечь Дональда Трампа и его сторонников от ближневосточной повестки. Британия, не поддержавшая сходу агрессию США против Ирана, таким образом косвенно играет против своих заокеанских партнеров, пытаясь перенаправить фокус внимания и потоки вооружений обратно на Украину.

Он резюмировал, что симметричный удар России по городам или тем более по территории стран НАТО (например, по логистическому хабу в Жешуве) маловероятен из-за риска неконтролируемой эскалации. Гораздо эффективнее будет охота за носителями — теми самыми Су-24, которые базируются на украинских аэродромах. Уничтожение самолетов, а не перехват уже выпущенных ракет, — вот что сейчас станет приоритетом для российских сил, чтобы предотвратить повторение брянской трагедии.

Ранее в Госдуме назвали удар по Брянску попыткой сорвать переговоры с США.