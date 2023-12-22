Пособника мошенников, обманувших пенсионера на особо крупную сумму, задержали в Королеве

Сотрудники уголовного розыска задержали двадцатидвухлетнего жителя Москвы, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам, которые обманули пенсионера на сумму более четырех с половиной миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Мошенники сообщили 85-летнему местному жителю, что с его счетов пытаются похитить денежные средства. А для предотвращения противоправных действий звонившие рекомендовали ему обналичить сбережения и передать их работнику банка, чтобы внести на безопасный счет.

К нему домой приехал молодой человек и передал средство связи, на которое снова стали поступать звонки от аферистов с указаниями — снять деньги. Гражданин выполнил требования и возле банка передал 4,5 миллиона рублей ранее приезжавшему к нему курьеру. Затем злоумышленники убедили пенсионера снять остаток денежных средств и передать им.

Однако в тот момент потерпевший засомневался в словах звонивших, и рассказал все своему сыну, тогда вместе они обратились в полицию. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. Заявитель передал почти триста тысяч рублей пришедшему к нему домой тому же самому молодому человеку. После этого в подъезде дома полицейские его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Со слов подозреваемого, в одном из мессенджеров ему предложили за денежное вознаграждение принять участие в оказании помощи пенсионерам, которые становятся потерпевшими от мошенников.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления, а также причастности задержанного к аналогичным эпизодам.