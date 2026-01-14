«Пострадал четырехлетний ребенок»: появились подробности атаки дронов ВСУ на Ростов

В Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали мирные жители. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале, инциденты произошли в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе. Всего пострадали четыре человека, среди них — четырехлетний ребенок.

По словам главы региона, всех пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Кроме того, в Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника влетели в окно квартиры, расположенной на 14-м этаже жилого многоэтажного дома. Из-за этого в здании начался сильный пожар, который оперативно ликвидировали пожарные расчеты. Ситуация находится на контроле губернатора.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над морями и приграничными регионами России более 30 дронов за два часа.