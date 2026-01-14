«Огненная ночь над Ростовом». Дроны ВСУ атаковали жилые дома и промышленный объект
Жилые дома в Ростове-на-Дону пострадали при отражении атаки БПЛА
Фото: [istockphoto.com/Miragest]
В Ростове-на-Дону в результате воздействия беспилотного летательного аппарата возникли пожары в квартирах жилых зданий. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в городе силы ПВО ведут работу по отражению воздушной угрозы. Все оперативные и аварийно-спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности.
Расчеты пожарно-спасательных команд незамедлительно направляются на места происшествий для минимизации ущерба. На текущий момент усилия сосредоточены на ликвидации огня на территории одного из промышленных предприятий.
Одновременно с этим, дежурные бригады работают в микрорайоне Левенцовский, где в жилых многоэтажках из-за атаки дрона зафиксированы очаги возгорания. Данные о возможных жертвах и пострадавших на данный момент уточняются, отметил губернатор.
