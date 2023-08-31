Пострадавших и разрушений после падения БПЛА в подмосковном Воскресенске нет

Утром в четверг дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Воскресенского района Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Как рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, пострадавших и повреждений в результате уничтожения БПЛА нет. В своих соцсетях он уточнил, что с 07:30 утра лично находится на месте, где могли упасть обломки беспилотника.

«В настоящее время не обнаружены следы разрушений, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — подчеркнул глава муниципалитета.

Малкин добавил, что оперативные службы уже обследовали жилой массив и прилегающие поля. В настоящее время идет обследование лесного массива и водоемов.

Ранее сообщалось, что у россиян появилась возможность передавать данные о беспилотниках через специальное приложение, которое разработал народный фронт «Радар.НФ».