Посылка взорвалась в отделении «Почты России» на северо-востоке столицы

Посылка взорвалась в одном из отделений «Почты России» на северо-востоке столицы, пострадавших от взрыва нет. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что инцидент произошел ранним утром сегодня во время разгрузки автомобиля по адресу: улица летчика Бабушкина, 38.

Отмечается, что изначально из этой посылки пошел дым, после чего прозвучал громкий хлопок, разорвав коробку изнутри.

Добавляется, что сотрудниками была обнаружена в коробке зеленая граната, однако она оказалась страйкбольной и угрозы не несет.

В настоящее время сотрудники стараются связаться с отправителем и получателем взрывной посылки.