Государственная Дума приняла закон, направленный на вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР») в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Документ устанавливает механизм продажи аварийных памятников вместе с земельными участками под ними по льготной ставке аренды.

Законопроект определяет перечень сделок, которые единый институт развития сможет совершать одновременно с продажей объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности и расположенных в неудовлетворительном состоянии, а также с продажей или предоставлением в аренду земельных участков под ними. Исключение составит имущество религиозного назначения. Уполномоченные органы по запросу единого института развития обязаны предоставить актуализированное охранное обязательство или иной охранный документ на объект культурного наследия.

«У нас по всей стране тысячи памятников истории и культуры находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Это наша общая боль и потеря. Государство не всегда имеет достаточно средств, чтобы привести их в порядок. Но бизнес готов вкладываться, если ему предложить понятные и экономически привлекательные условия. Новый законопроект создает такие условия», — заявил Панеш.

Устанавливается, что при продаже объекта культурного наследия одновременно с предоставлением в аренду земельного участка под ним размер арендной платы устанавливается равным одному рублю в год на весь срок выполнения условий договора купли-продажи, но не более чем на 7 лет. По словам депутата, инвестор получает возможность сосредоточить средства на реставрации, а не на арендных платежах. При этом из схемы исключено имущество религиозного назначения — здесь, как отметил парламентарий, свои порядки и подходы.

«Остальные памятники, включая усадьбы, исторические здания, объекты промышленной архитектуры, получают шанс на вторую жизнь. Важно, что все действия будут происходить под контролем органов охраны наследия, которые обязаны предоставить четкие охранные обязательства. Мы не просто раздаем историю — мы требуем ее спасать в обмен на льготную аренду. Это честный и рабочий механизм: бизнес получает землю, страна получает восстановленный памятник», — подчеркнул Панеш.

Стоит отметить, что сам закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.