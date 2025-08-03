Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидировали спустя полсуток горения

В Адлерском районе Сочи полностью потушили пожар на нефтебазе, о чем сообщил в своём Телеграм-канале глава курорта Андрей Прошунин. По информации оперативного штаба Краснодарского края, площадь возгорания составила 362 квадратных метра.

В ходе тушения пожара, как сообщил глава города, пожарные использовали метод «пенной атаки», чтобы предотвратить повторное возгорание. Всего в тушении пожара участвовало 90 спасателей экстренных служб.

«На нефтебазе в Адлерском районе зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен», — говорится в сообщении Прошунина.

По информации, предоставленной оперативным штабом Краснодарского края, пожар был потушен в 16:00 по московскому времени.

Утром в воскресенье, 3 августа, В Адлерском районе города Сочи на нефтебазе произошло возгорание в емкости с горючим. Затем огонь перекинулся на соседний резервуар.

Причиной пожара стало попадание обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в емкость с нефтепродуктами. В это время в Сочи была объявлена угроза атаки вражеских дронов.

Ранее аэропорт Сочи информировал о том, что вводятся временные меры безопасности для гражданских самолетов.