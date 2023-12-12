Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в Ивантеевке

Подмосковная прокуратура держит на контроле выяснение всех обстоятельств возгорания, произошедшего во вторник на территории фабрики имени Лукина в Ивантеевке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пожар произошел в вечерние часы в помещении арендуемых ангаров. По последним данным, его локализовали на площади порядка 2,8 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

По информации РИАМО, инцидент произошел на складе пластиковой продукции на Заречной улице. Ликвидацией пожара занимаются более 60 специалистов, задействовано 24 единицы техники. Отмечается, что в результате возгорания обрушилась кровля постройки. В момент возгорания на складе людей не было.