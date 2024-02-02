Открытое горение на территории мясоперерабатывающего завода в Пушкино ликвидировано

Спасатели ликвидировали открытое горение в административном здании на территории мясоперерабатывающего предприятия в подмосковном Пушкино.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, пожар начался накануне около семи часов вечера. Изначально площадь возгорания составляла сорок квадратных метров, затем огонь распространился на площади 1,2 тысячи «квадратов».

Около десяти часов вечера была объявлена ликвидация открытого горения. К тушению привлекали почти шестьдесят человек и более двадцати единиц техники.

Установление обстоятельств и причин возгорания взяла на контроль Пушкинская городская прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что информация о пострадавших в результате пожара не поступала.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при пожаре в строительном вагончике в Домодедово.