Ликвидировано открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в Подмосковье

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в подмосковном поселке Обухово. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сведения о возгорании в нежилом здании на улице Ленина поступили спасателям около полуночи. Огонь распространился на площади восемь тысяч квадратных метров.

К тушению привлекли свыше ста спасателей и более тридцати единиц техники. Также была проложена сорокаметровая магистральная линия от реки Клязьмы.

Около трех часов ночи пожар был локализован. Спустя еще почти полтора часа — ликвидировано открытое горение. В настоящее время спасатели проводят проливку и разборку конструкций.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после гибели двух девочек при пожаре в частном доме в Богородском округе.