Пожар произошел в квартире в подмосковном Реутове

Пожар произошел в квартире жилого дома в подмосковном Реутове, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании на Комсомольской улице поступили спасателям накануне поздно вечером. Менее чем через пятьдесят минут огонь был полностью ликвидирован.

К тушению привлекали четырнадцать человек и четыре единицы техники. В главке уточнили, что при пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах местная жительница подожгла квартиру из-за того, что в помещении находились «ЦРУ и демоны».