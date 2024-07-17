Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Пушкино

В поселке Лесные Поляны городского округа Пушкинский загорелось нежилое здание, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям накануне около десяти часов вечера. К тушению привлекли десять человек и три единицы техники.

Остальная информация о происшествии сейчас уточняется, указали в главке.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде загорелась квартира, пострадали несколько человек.