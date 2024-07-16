Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Пожар произошел в квартире на Вознесенской улице в Сергиевом Посаде, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании поступили спасателям сегодня около полуночи. К тушению привлекали четырнадцать человек и четыре единицы техники.
На ликвидацию последствий возгорания ушло почти полтора часа. В главке уточнили, что в результате пожара пострадали несколько человек.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах вспыхнуло нежилое здание.