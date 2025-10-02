Пожар в колонии для особо опасных преступников в России: огонь охватил цех
SHOT: в самарской ИК-6, где год назад бунтовали заключенные, произошел пожар
В исправительной колонии (ИК) № 6 строгого режима в Самарской области произошел пожар, сообщило издание URA.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что огонь вспыхнул в бытовом помещении цеха № 3 колонии, расположенной в поселке Управленческий, около 10:28 по местному времени.
Возгорание удалось оперативно ликвидировать на площади 20 кв. метров. Обошлось без жертв и пострадавших.
ИК-6 — учреждение для содержания мужчин, неоднократно осужденных за особо тяжкие преступления. Колония рассчитана на 1510 мест. Осужденные здесь работают в мебельных и столярных цехах, а также занимаются выпечкой хлеба.
Напомним, что в 2023 году в этой же колонии произошел бунт. Четверо заключенных в возрасте от 23 до 31 года устроили беспорядки, возмутившись внеплановым обыском в отряде. Сейчас ситуация в учреждении находится под контролем.
