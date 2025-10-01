В Ярославе на нефтезаводе произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле произошел пожар, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Отмечается, что для тушения огня задействовали 98 пожарных и 32 единицы специальной техники. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС проводят проверку для установления точной причины возгорания.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев публично заявил, что пожар не связан с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Инцидент произошел на фоне активных атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие предприятия в последние месяцы. Эти действия уже привели к определенному дефициту топлива на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате атаки БПЛА обесточены три населенных пункта.