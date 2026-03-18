«Пожар в квартире и обломки на балконе». Раскрыты детали ночной атаки дронов на Краснодар

Жертвой ночной террористической атаки киевского режима на Краснодар стал местный житель. Об этом проинформировал губернатор Вениамин Кондратьев, уточнив, что целью беспилотников были многоквартирные жилые дома.

«Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре... В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В результате происшествия повреждения получили три высотки. В одном здании произошло возгорание, второй дом подвергся прямому попаданию дрона, а в третьем случае обломки БПЛА приземлились на балкон.

По информации мэра города Евгения Наумова, погибший гражданин находился в собственной квартире, где после атаки дрона и начался пожар.

