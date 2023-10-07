Пожар в магазине стал причиной смерти ребенка в Новокузнецке

Двенадцатилетняя девочка надышалась дымом и умерла во время пожара в магазине. Врачи не сумели спасти ей жизнь.

Инцидент произошел сегодня утром в одном из торговых заведений на улице Крутой, которая находится в Куйбышевском районе. Девочка осталась в магазине с вечера предыдущего дня, она находилась в нем вместе со своей родственницей, которая работает сторожем. Уже утром дама почувствовала неладное.

«Женщина проснулась и почувствовала запах гари, разбудила девочку и вместе с ней направилась к выходу», - рассказали представители Следственного комитета.

Их слова привели РИА Новости. Во время эвакуации ребенок упал и потерял сознание. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи, но медработникам не удалось доставить девочку даже до больницы, она скончалась по дороге. В качестве основной версии причины пожара правоохранители пока рассматривают неисправность электропроводки.