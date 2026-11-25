В Ярославле студентки медицинского колледжа обвинили 73-летнего преподавателя физкультуры в домогательствах. О резонансном инциденте и попытках администрации замять скандал сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По рассказам учащихся Ярославского медицинского колледжа, пожилой педагог регулярно позволяет себе вольности в отношении первокурсниц, среди которых есть и несовершеннолетние. Девушки утверждают, что преподаватель нарушает личные границы: трогает их за интимные места, навязчиво прикасается и лезет целоваться. Терпение студенток лопнуло — свыше 20 человек подписали коллективную жалобу на имя администрации ссуза.

Однако вместо защиты учащихся руководство учебного заведения фактически прикрыло коллегу. Девушкам настоятельно рекомендовали не «выносить сор из избы», пригрозив проблемами с учебой вплоть до отчисления.

На сторону студенток встал один из сотрудников колледжа — он подтвердил обоснованность претензий и обратился за оглаской к волонтерам. По его словам, директор даже не стала передавать сигнал в полицию, а собрала внутреннюю комиссию. На заседания этой комиссии девушек вызывают поодиночке и якобы давят на них, требуя забрать слова обратно под угрозой исключения из колледжа.