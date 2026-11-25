В Сургуте медики скорой помощи, диспетчеры и спортивный тренер совместными усилиями спасли 17-летнего юношу, у которого прямо на вечерней тренировке развился анафилактический шок. Подробностями этой истории поделился директор Депздрава Югры Роман Паськов, передает ugra-news.ru .

Инцидент произошел в спортзале во время занятий. Самочувствие подростка начало стремительно ухудшаться: появились сильная слабость, онемение губ, рвота, ему стало трудно дышать, после чего юноша ненадолго потерял сознание. Как выяснилось позже, причиной острой реакции оказалась пищевая аллергия на фрукты.

Вызов на станцию скорой помощи зарегистрировали в 21:07. Пока реанимационная бригада ехала на вызов, диспетчеры оставались на линии с тренером и пошагово координировали его действия. Специалисты объяснили, в каком положении удерживать пострадавшего, чтобы он не задохнулся, и какую первую помощь оказать до приезда врачей. Тренер не растерялся и четко выполнил все указания — это позволило поддержать состояние подростка в критический момент.

Спустя всего семь минут, в 21:14, бригада уже работала на месте. Состояние пациента вызывало серьезные опасения: артериальное давление рухнуло до 60/40 мм рт. ст., пульс разогнался до 128 ударов в минуту, губы продолжали отекать, а дыхание становилось все тяжелее. Врачи мгновенно диагностировали анафилактический шок и приступили к реанимационным мерам: ввели адреналин, подключили кислород, провели необходимую лекарственную терапию и взяли под постоянный мониторинг жизненные показатели.

Благодаря слаженным действиям команды состояние юноши удалось выровнять прямо на месте: давление поднялось до 125/70 мм рт. ст., дыхание нормализовалось, а отек и синюшность кожи сошли. В 21:40 пациента в стабильном состоянии привезли в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, жизни подростка ничто не угрожает.

Эта история показывает, насколько решающей при острой аллергии становится каждая минута — и как четкая связка между очевидцем, диспетчером и бригадой медиков помогает избежать трагедии.