Пассажир вышел на взлетную полосу и на время заблокировал вылеты из московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Baza.

Нештатная ситуация случилась ранним утром 25 ноября. Прилетевший пассажир не стал садиться в трансферный автобус: он отправился гулять по аэродрому пешком. Причину такого решения он не объяснил.

Нарушителя заметили на рулежной дорожке, когда он шел в сторону взлетно-посадочной полосы. Сотрудники быстро остановили мужчину и передали его правоохранителям. Пока шли разбирательства, вылеты из воздушной гавани пришлось приостановить, однако позже работу вернули в привычный график.

Как правило, за самовольный выход на летное поле нарушителю грозит административный штраф от ₽3 тыс. до ₽5 тыс. по статье 11.3.1 КоАП РФ за нарушение требований авиационной безопасности, а в ряде случаев — арест до 15 суток. Однако куда серьезнее могут оказаться гражданские иски от аэропорта и авиакомпаний: если из-за задержки рейсов перевозчики понесут убытки, они вправе через суд взыскать с пассажира компенсацию ущерба на сотни тысяч рублей и внести его в черный список.