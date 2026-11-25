В четверг, 26 ноября, православные верующие чтят память одного из главных учителей Церкви — святителя Иоанна Златоуста. О народных традициях этой даты и о том, почему в этот день избегали судьбоносных решений, рассказало издание «ФедералПресс» .

Будущий святитель появился на свет в Антиохии в просвещенной семье и еще в юности решил посвятить себя вере. Приняв монашество, он провел годы в уединении и создал значимые богословские труды о священстве, девстве и Божьем промысле. Вернувшись в родной город, Иоанн прославился как выдающийся оратор, за что и получил прозвище Златоуст. Его проповеди собирали тысячи слушателей: святитель открыто рассуждал о милосердии и справедливости, а собственные средства раздавал бедным. В 397 году он занял кафедру патриарха Константинополя, однако бескомпромиссное обличение пороков знати настроило против него императорский двор. Святителя дважды отправляли в изгнание, где он и завершил земной путь со словами: «Слава Богу за все!».

В народном календаре с этой датой связывали окончание всех осенних полевых работ — недаром говорили, что «на Златоуста все поле пусто». С 26 ноября на Руси открывалась так называемая «пельменная пора»: вся семья собиралась за большим столом и лепила пельмени с мясом, грибами или рыбой, после чего противни выставляли замораживаться на мороз. По поверьям, дружная семейная лепка сулила мягкую и благополучную зиму. Кроме того, в этот день святому молились о торжестве справедливости и честном суде над казнокрадами и обманщиками.

Что приветствуется 26 ноября:

Посетить храм и помолиться. У Иоанна Златоуста просят здоровья для родных, душевного равновесия, мира в доме, защиты от несправедливости, а также помощи в поиске верного жизненного пути, учебе и воспитании детей.

Заняться домашними делами. Стирка, генеральная уборка и разбор завалов помогут очистить пространство и привлечь порядок в жизнь.

Уделите время учебе. Святитель покровительствует наукам и просвещению, поэтому чтение и любой интеллектуальный труд в этот день особенно удачны.

Отправиться в поездку. Считалось, что 26 ноября благоволит путникам — командировки и рабочие разъезды проходят легко и результативно.

Главные запреты дня:

Принимать судьбоносные решения. В народе дату называли «тяжелой на решения», веря, что любые крупные начинания в этот день обречены на провал.

Браться за иголку и нитку. Согласно примете, шитье и рукоделие грозят тем, что человек буквально «пришьет» неприятности себе или владельцу вещи.

Принимать денежные вознаграждения. Считалось, что такие подарки и выплаты могут обернуться убытками и проблемами со здоровьем.

Стричься и менять имидж. Любые эксперименты с внешностью в этот день якобы забирают природную красоту.

Ссориться и распускать слухи. Скандалы, брань и сплетни отпугивают удачу.

Садиться за карты и азартные игры. Проигрыш сулил полосу неудач на целый год, а выигрыш, по поверьям, привлекал чужой сглаз.

По погоде 26 ноября наши предки судили о предстоящей зиме и будущем урожае: