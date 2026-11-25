Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Московский физико-технический институт (МФТИ) с 80-летиеи, в мероприятии по случаю его юбилея также приняли участие помощник Президента РФ Андрей Фурсенко и зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) в Долгопрудном — лидер российского образования.

«Очень приятно поздравить сегодня весь дружный коллектив легендарного МФТИ с юбилеем. Наверное, самым заметным и успешным проектом, который мы реализовали вместе, стал Физтех-лицей им. П. Л. Капицы. Каждый год в Долгопрудный приезжают ребята из всех уголков нашей страны. Родители отправляют своих детей, чтобы они жили и учились здесь, чтобы их наставляли лучшие преподаватели, которые разбираются в технологиях. Построить само здание несложно, но когда выстроено настоящее партнерство, когда уроки ведут выпускники Физтеха — это вызывает огромное уважение. Именно за такое сотрудничество я хочу сказать вам спасибо. Мы часто бывали на Физтехе, наблюдали за работой в лабораториях. И главное мерило в них — даже не само оборудование, а энергия, которая там чувствуется. Очень приятно видеть, что у ребят есть цели, задачи, амбиции. Желаю, чтобы каждый юбилей мы могли приводить новые примеры прорывных проектов и стартапов, которые делают нашу любимую страну сильнее», — отметил губренатор.

В ходе торжественной церемонии Воробьев вручил коллективу Физтеха региональные награды. Так, ордена «За заслуги перед Московской областью» I степени удостоен председатель совета по науке МФТИ Николай Кудрявцев. Ректор университета Дмитрий Ливанов награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского.

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Проректора по капитальному строительству Александра Ланчакова отметили почетной грамотой губернатора Московской области, благодарности губернатора получили старший научный сотрудник — заведующий лабораторией структурного анализа и инжиниринга мембранных систем Иван Гущин, специалист кафедры фундаментальных основ газового дела Александр Кузнецов, заведующий лабораторией второго курса учебно-методического центра кафедры общей физики Татьяна Сидоренко. Кроме того, ее получили доцент кафедры общей физики Дмитрий Александров, доцент учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук Юрий Волков, профессор кафедры информатики и вычислительной математики Василий Голубев, доцент кафедры теоретической физики им. Л. Д. Ландау Александр Григорьев.

Физтех создавали ученые мирового масштаба — П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, Н. Н. Семенов, там обучаются около 9,5 тыс. студентов и аспирантов, работают 120 базовых кафедр, созданных совместно с ведущими научными организациями и технологическими компаниями. Знания физтеховцев востребованы в атомной отрасли, авиации, освоении космоса, там развивают технологии ИИ, микроэлектронику, беспилотные системы, квантовые и биомедицинские технологии.

В 2025 году был открыт «Центр перспективной микроэлектроники», который специализируется на разработке инновационных решений в микро- и наноэлектронике с использованием передовых функциональных материалов для создания отечественных процессоров, электронной памяти, сенсоров и других элементов. Кроме того, в прошлом году Физтех выиграл конкурс федерального проекта «Искусственный интеллект» и создал Исследовательский центр агентных систем ИИ.

В учреждении также реализовали проект «Долина Физтеха», инновационный центр, где ученые и предприниматели смогут вместе разрабатывать передовые технологии и запускать новые производства. На базе факультета аэромеханики и летательной техники в партнерстве с концерном «Алмаз-Антей» в регионе работает Передовая инженерная школа.

Совместно с университетом в Долгопрудном развивают Физтех-лицей им. П. Л. Капицы, в этом году лицей вошел в тройку лидеров России по конкурентоспособности выпускников. В учебном заведении фундаментальная подготовка сочетается с практической работой — школьники проводят эксперименты, занимаются в лабораториях, обсуждают свои идеи с учеными МФТИ. В Технопарке осваивают робототехнику, моделирование и беспилотные системы.

В Подмосковье 10-11 профильные предпрофессиональные классы открыты в 98% школ, в них обучаются более 65 тыс. старшеклассников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.