Россия не добивается полной капитуляции Украины и не планирует занимать всю ее территорию. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью французскому изданию Le Point. На него ссылается «Газета.ру» .

По мнению белорусского лидера, саму идею о том, что президент России Владимир Путин стремится к полной капитуляции Киева, сконструировали на Западе. Лукашенко подчеркнул, что ни разу не слышал от российского коллеги заявлений о капитуляции Украины, и его позиция вовсе не сводится к захвату всей страны.

Рассуждая о возможных последствиях такого сценария, глава Белоруссии задался вопросом, как в дальнейшем управлять этой территорией. Он указал, что страны НАТО будут постоянно раскачивать ситуацию и поддерживать там хаос, чтобы не дать Москве выстроить нормальное управление, и противостоять этому окажется крайне сложно. По словам Лукашенко, в России — и лично Владимир Путин — это прекрасно осознают.

Накануне, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Вашингтон якобы следует в фарватере курса Путина и пытается принудить Киев к «капитуляции».

Ранее сам Владимир Путин в беседе с режиссером Эмиром Кустурицей призвал народы России и Украины двигаться к объединению, уточнив, что речь не обязательно идет о существовании в границах единого государства, а также посоветовал украинцам встать на правильную сторону истории.